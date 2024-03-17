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    «Атлетико» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 29-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной»

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    «Атлетико» — «Барселона»
    Мадридский «Атлетико» сыграет дома с «Барселоной» в рамках 29-го тура Ла Лиги. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетико»

    Мадридский клуб продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон. На данный момент «Атлетико» идет пятым, набрав 55 очков в 28-ми матчах. На счету «матрасников» 17 побед, 4 ничьих и 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 54:31.

    На неделе «Атлетико» порадовал своих болельщиков выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов. После минимального поражения в первой встрече от «Интера» (0:1) ответный матч завершился победой мадридцев в серии пенальти.

    А вот в крайнем матче Ла Лиги подопечным Диего Симеоне победить не удалось. «Атлетико» довольно неожиданно проиграл на выезде одному из аутсайдеров турнира — «Кадису» (0:2).

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    «Барселона»

    «Барселона» идет на третьей строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 61 очко в 28-ми матчах. На счету «сине-гранатовых» 18 побед, 7 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 57:34.

    «Барселона» также стала одним из участников 1/4 финала Лиги Чемпионов. На стадии 1/8 финала подопечные Хави по сумме двух встреч обыграли «Наполи» (1:1 в гостях и 3:1 дома).

    В крайнем туре Ла Лиги каталонцы принимали «Мальорку». Единственного гола Ямала на 73-й минуте было достаточно для победы над соперником (1:0). Отметим, что на 24-й минуте Гюндоган не реализовал пенальти.

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился минимальным успехом каталонцев (1:0). Всего в 10-ти последних встречах на счету «Барселоны» 5 побед, «Атлетико» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне:

    — «Мы должны сосредоточиться на завтрашней игре. Предстоит встреча с очень хорошей командой. Мы их отлично знаем, потому что они доставляли нам неприятности в последних матчах. Надеемся довести игру до такого уровня, где мы сможем доставить им неприятности».

    Главный тренер «Барселоны» Хави:

    — «Завтрашний матч очень важен, как и все остальные. "Атлетико" — претендент на победу в Лигу чемпионов, они показали это на днях, тем более перед своими болельщиками. В последние годы "Атлетико" под руководством Симеоне добился больших успехов. Я думаю, что у нас все хорошо, они тоже уверены в себе. Они не проигрывали дома с нашей последней игры».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 3.60.

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