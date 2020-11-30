ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства Майк Тайсон и Рой ДжонсМашина времени работает. Дедушки Майк и Рой показали класс Аднан ЯнузайПримера. «Атлетико» одолел «Валенсию», «Реал» проиграл «Алавесу», «Барселона» разгромила «Осасуну»
  • 20:58
    • Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»
  • 18:29
    • ЦСКА проиграл «Рубину» в Казани
  • 00:21
    • «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону» на «Эмирейтс»
  • 21:28
    • «Челси» разошелся миром с «Тоттенхэмом»
  • 19:32
    • «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в Казани, Доус сделал хет-трик
  • 19:10
    • «Милан» одержал победу над «Фиорентиной»
  • 18:59
    • «МЮ» вырвал волевую победу у «Саутгемптона» благодаря дублю Кавани
    Все новости спорта

    Выстоит ли «Эйбар» в Севилье?

    «Бетис» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 30 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Эйбар Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Эйбар»
    Ёсинори Муто
    В понедельник, 30 ноября, «Бетис» на своем поле примет «Эйбар» в рамках 11-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Эйбар».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 30 Ноября 2020 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Бетис»

    «Бетис» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 12 очков.

    «Зелено-белые» одержали четыре победы и потерпели шесть поражений в десяти сыгранных турах.

    В ноябре подопечные Мануэля Пеллегрини выиграли у «Эльче» (3:1), но уступили «Барселоне» (2:5) и «Атлетику» (0:4).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После травм у «Бетиса» восстанавливаются Клаудио Браво, Виктор Камараса и Серхио Каналес. На карантине находится Аисса Манди.

    «Эйбар»

    «Эйбар» расположился на 16-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры с 10 набранными очками.

    На счету «оружейников» две победы, четыре ничьи и четыре поражения в десяти сыгранных турах.

  • Секретный ингредиент Моуринью. Почему «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ?
  • Португальский тренер сделал «шпор» лучше, но впереди сложные испытания
  • 28/11/2020

    • Команда Хосе Луиса Мендилибара в ноябре разошлась миром с «Уэской» (1:1) и «Хетафе» (0:0).

    Среди травмированных у «Эйбара» значатся Коте, Серхио Куберо и Ресио. Дисквалификацию отбывает Кике.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бетиса» — 1.84, победа «Эйбара» — 4.60, ничья — 3.60.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Обе команды неудачно стартовали в нынешнем сезоне, в связи с чем оказались во второй половине турнирной таблицы. Скорее всего, им предстоит борьба за выживание, а это значит, что каждое набранное очко будет на вес золота.

    У «оружейников» очень скромные показатели забитых и пропущенных мячей. «Зелено-белые» забивают чуть больше, но нельзя сказать, что с атакой у них все в порядке. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.93.

    Также можно присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 2.03. Если судить по личным встречам, то у «Бетиса» должно быть преимущество, но его нынешняя форма заставляет нас сомневаться в том, что андалузскую команду ждет успех. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Нэшвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Билла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Реми Кабелла
  • Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье»
    • 00:17 25/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     «Лацио» — «Зенит»
  • Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
    • 02:17 25/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Бетис» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 30 ноября 2020 года. Прогноз на «Бетис» — «Эйбар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры