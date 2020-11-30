«Бетис» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 30 ноября 2020 года

В понедельник, 30 ноября, «Бетис» на своем поле примет «Эйбар» в рамках 11-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Эйбар».

«Бетис»

«Бетис» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 12 очков.

«Зелено-белые» одержали четыре победы и потерпели шесть поражений в десяти сыгранных турах.

В ноябре подопечные Мануэля Пеллегрини выиграли у «Эльче» (3:1), но уступили «Барселоне» (2:5) и «Атлетику» (0:4).

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После травм у «Бетиса» восстанавливаются Клаудио Браво, Виктор Камараса и Серхио Каналес. На карантине находится Аисса Манди.

«Эйбар»

«Эйбар» расположился на 16-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры с 10 набранными очками.

На счету «оружейников» две победы, четыре ничьи и четыре поражения в десяти сыгранных турах.

Команда Хосе Луиса Мендилибара в ноябре разошлась миром с «Уэской» (1:1) и «Хетафе» (0:0).

Среди травмированных у «Эйбара» значатся Коте, Серхио Куберо и Ресио. Дисквалификацию отбывает Кике.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бетиса» — 1.84, победа «Эйбара» — 4.60, ничья — 3.60.

Обе команды неудачно стартовали в нынешнем сезоне, в связи с чем оказались во второй половине турнирной таблицы. Скорее всего, им предстоит борьба за выживание, а это значит, что каждое набранное очко будет на вес золота.

У «оружейников» очень скромные показатели забитых и пропущенных мячей. «Зелено-белые» забивают чуть больше, но нельзя сказать, что с атакой у них все в порядке. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.93.

Также можно присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 2.03. Если судить по личным встречам, то у «Бетиса» должно быть преимущество, но его нынешняя форма заставляет нас сомневаться в том, что андалузскую команду ждет успех. 0