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    ПСЖ — Бордо: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    ПСЖ — Бордо (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 ПСЖ Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Бордо».

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    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Бордо» 4:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «ПСЖ» — «Бордо» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «ПСЖ» и «Бордо», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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