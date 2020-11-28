ПСЖ — Бордо (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Бордо» 4:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСЖ»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «ПСЖ» — «Бордо» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «ПСЖ» и «Бордо», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.