ПСЖ — «Бордо». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Франции 28 ноября 2020 года

В матче 12 тура французской Лиги 1 ПСЖ будет принимать «Бордо». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 28 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Бордо».

ПСЖ

После 11 туров парижский клуб возглавляет таблицу чемпионата. Команда оторвалась своего главного преследователя «Лилля» всего на два пункта.

После двух поражений на старте сезона от «Ланса» (0:1) и «Марселя» (0:1) «Пари Сен-Жермен» в чемпионате выигрывал вплоть до прошлого тура.

В итоге победная серия ПСЖ составила восемь поединков кряду. Ее в предыдущем матче чемпионата Франции прервал «Монако» (2:3) на своем поле.

Все прогнозы на Лигу 1

В группе Лиги чемпионов подопечные Тухеля проиграли «МЮ» (1:2) дома и «РБ Лейпцигу» (1:2) в гостях, а также победили «Истанбул» (2:0) на выезде и «РБ Лейпциг» (1:0). Теперь клуб занимает второе место в квартете.

«Бордо»

Команда из одноименного города в 11 матчах чемпионата заработала 15 очков. На данном этапе первенства она находится на 12 позиции в турнирной таблице с разницей голов — 10:11.

Новый сезон «Бордо» начал с нулевой ничьей в противостоянии с «Нантом» (0:0). А уже во втором туре этот коллектив завоевал три очка, обыграв в гостях «Анже» (2:0).

Затем подопечные Паулу Соузы провели трехматчевый отрезок без побед. С 11 по 27 сентября «Жирондинцы» разошлись миром с «Лионом» (0:0), уступили «Лансу» (1:2) и не выявили сильнейшего в игре с «Ниццей» (0:0).

Позже «Бордо» победил «Дижон» на своем поле (3:0), а после поражения от «Марселя» (1:3) команда Паулу Соузы обыграла «Ним» (2:0) и «Ренн» (1:0). Перед паузой на матчи сборных «Бордо» уступил «Монако» (0:4) и «Монпелье» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 7,00.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0