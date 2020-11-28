Пике мечтает стать президентом «Барселоны»

Защитникзаявил, что однажды хотел бы стать президентом каталонского клуба.

«На предстоящих выборах я не буду баллотироваться, потому что все еще являюсь футболистом. Что будет в будущем, ты никогда не знаешь. Как все вы знаете, я большой фанат "Барселоны".

Я хочу помочь клубу, который люблю, и я действительно хорошо подготовлен к этой должности. Думаю, я смог бы многое дать "Барсе" на этом посту. В противном случае я просто не буду выдвигаться. Я решу этот вопрос в будущем, это моя мечта, но я не знаю, удастся ли ее осуществить», — цитирует Пике Marca.

Напомним, 27 октября пост президента «Барселоны» покинул Хосеп Мария Бартомеу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что выборы нового главы каталонского клуба могут пройти 24 января. 0