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    Дзюба рассказал подробности телефонного разговора с Черчесовым

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о телефонном разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    Станислав Черчесов и Артем Дзюба
    Станислав Черчесов и Артем Дзюба

    Дзюба не получил вызов в сборную на ноябрьские матчи из-за скандала с попаданием в интернет видео интимного характера с его участием.

    «Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю.

    Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем ее решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи.

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    • Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018, и что было потом», — приводит слова Дзюбы Russia Today. 0

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