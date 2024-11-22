Сборная Испании сыграет с Нидерландами в четвертьфинале Лиги наций, Германия встретится с Италией

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
1/4 финала Лиги наций (играют победители групп Лиги А):
Нидерланды — Испания;
Хорватия — Франция;
Дания — Португалия;
Италия — Германия.
Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.
Стыковые матчи Лиги А и В:
Турция — Венгрия;
Украина — Бельгия;
Австрия — Сербия;
Греция — Шотландия.
Стыковые матчи Лиги В и C:
Косово — Исландия;
Болгария — Ирландия;
Армения — Грузия;
Словакия — Словения.
Стыковые матчи Лиги С и D:
Гибралтар — Латвия;
Мальта — Люксембург.
Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года.
Стыковые матчи между Лигами C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года.