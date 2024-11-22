Сборная Испании сыграет с Нидерландами в четвертьфинале Лиги наций, Германия встретится с Италией

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей

1/4 финала Лиги наций (играют победители групп Лиги А):

Нидерланды — Испания;

Хорватия — Франция;

Дания — Португалия;

Италия — Германия.

Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.

Стыковые матчи Лиги А и В:

Турция — Венгрия;

Украина — Бельгия;

Австрия — Сербия;

Греция — Шотландия.

Стыковые матчи Лиги В и C:

Косово — Исландия;

Болгария — Ирландия;

Армения — Грузия;

Словакия — Словения.

Стыковые матчи Лиги С и D:

Гибралтар — Латвия;

Мальта — Люксембург.

Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

Стыковые матчи между Лигами C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года.