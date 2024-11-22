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    Сборная Испании сыграет с Нидерландами в четвертьфинале Лиги наций, Германия встретится с Италией

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    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей Лиги наций.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    1/4 финала Лиги наций (играют победители групп Лиги А):

    Нидерланды — Испания;
    Хорватия — Франция;
    Дания — Португалия;
    Италия — Германия.

    Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.

    Стыковые матчи Лиги А и В:

    Турция — Венгрия;
    Украина — Бельгия;
    Австрия — Сербия;
    Греция — Шотландия.

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    • Стыковые матчи Лиги В и C:

    Косово — Исландия;
    Болгария — Ирландия;
    Армения — Грузия;
    Словакия — Словения.

    Стыковые матчи Лиги С и D:

    Гибралтар — Латвия;
    Мальта — Люксембург.

    Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

    Стыковые матчи между Лигами C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года.

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