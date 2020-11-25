Ланс — Нант: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Ланс» — «Нант» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Нант». Коэффициент ставки — 2.10.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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