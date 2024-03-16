«Удинезе»
Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне французской Лиги 1.
В настоящий момент коллектив из Нанта имеет в своем активе 25 очков и занимает шестнадцатое место в турнирной таблице. Он только по дополнительным показателям уступает «Лорьяну».
Нант — Страсбург: коэффициенты букмекеров
«Канарейки» смогли 23 раза поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Нант» уступил «Марселю» (0:2) и «Метцу» (0:2), а до этого переиграл «Лорьян» (1:0).
Перед этим подопечные Жослена Гурвеннека проиграли «ПСЖ» (0:2), но одолели «Тулузу» (2:1).
Также не так давно «желтые» вылетели из Кубка Франции, уступив «Лавалю» (0:1).
Не сыграют: на поле не смогут выйти травмированные Игнатиус Ганаго и Бастиен Меупию.
Состояние команды: не на такой результат рассчитывала команда перед стартом сезона, однако теперь «Нант» поставил задачу сохранить прописку в элите.
Зимой коллектив сильно не изменился. Пришли в «Нант» только Амиан Аду Кельвин, Николя Козза и Тино Кадевере, а ушли из команды Ронаэль Пьер-Габриэль, Квентин Мерлин, Адсон и Яуен Хаджам.
«Страсбург»
Турнирное положение: команда из одноименного города также отчаянно борется за сохранение прописки в элите.
Коллектив из Страсбурга занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице. В настоящий момент страсбургцы имеют в своем активе 26 пунктов и только на один балл опережают зону вылета.
«Сине-белые» смогли 25 раз забить в ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Страсбург» проиграл «Монако» (0:1), но сыграл вничью с «Монпелье» (2:2).
Перед этим же подопечные Патрика Виейра также уступили «Бресту» (0:3), «Лорьяну» (1:3) и «Лансу» (3:1).
Между этими играми был также вылет из Кубка Франции от «Лиона», где команда проиграла по пенальти.
Не сыграют: «Страсбург» не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Анжело, Джесси Деминке, Сахи Диона, Лебо Мотибу, Абакара Силлу и Кароля Филу. Также дисквалифицированы Ибраима Сиссоко и Джуниор Мванга.
Состояние команды: в последнее время дела у коллектива крайне плохи, поскольку еще недавно он рассчитывал побороться за место в еврокубках, а теперь уже претендует на вылет.
Главной задачей «Страсбурга» также остается сохранение прописки в элите.
Зимой команда пополнилась Милошем Луковичем, Сантосом Андреем и Матье Дрейен, но рассталась с Эдуардом Соболем, Жерзино Ньямси, Матцом Селсом и Максимом Бастианом.
Статистика для ставок
- «Страсбург» не может выиграть на протяжении 6 матчей во всех турнирах
- «Нант» проиграл 6 последних домашних матчей
- «Страсбург» не проигрывает «Нанту» на протяжении 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нант» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа «Страсбурга» — в 3.25.
ТБ 2,5 оценивается в 2.12, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.72.
- 2.35Реал Сосьедад — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Тулуза — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Кельн — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: обе команды в последнее время выступают не лучшим образом и борются за выживание. Обоим коллективам необходима победа в плане борьбы за выживание, но думается, что наиболее вероятным исходом противостояния является ничья.
Ставка: ничья за 3.30.
Прогноз: на большое количество забитых мячей рассчитывать не приходится, однако оборона обеих команд оставляет желать лучшего, поэтому думается, что по одному голу соперники точно забьют.
Ставка: обе забьют за 1.90.