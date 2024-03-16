ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Басрелона» — «Наполи»ЛЧ. Каталонская молодежь, дортмундские ветераны и подвиги вратарей в Лондоне и Мадриде «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России Алехандро ГарначоВива Гарначо. Становление аргентинского шоумена «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Смогут ли «Нант» и «Страсбург» выявить сильнейшего?

    «Нант» — «Страсбург». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 16 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Нант Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Нант» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нант»
    В рамках 26-го тура чемпионата Франции 16 марта пройдет матч «Нант» — «Страсбург». Начало — 19:00 (мск). «Нант» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Марта 2024 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 19:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне французской Лиги 1.

    В настоящий момент коллектив из Нанта имеет в своем активе 25 очков и занимает шестнадцатое место в турнирной таблице. Он только по дополнительным показателям уступает «Лорьяну».

    Нант — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.353.30Бонус$9500
    •

    «Канарейки» смогли 23 раза поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Нант» уступил «Марселю» (0:2) и «Метцу» (0:2), а до этого переиграл «Лорьян» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Перед этим подопечные Жослена Гурвеннека проиграли «ПСЖ» (0:2), но одолели «Тулузу» (2:1).

    Также не так давно «желтые» вылетели из Кубка Франции, уступив «Лавалю» (0:1).

    Не сыграют: на поле не смогут выйти травмированные Игнатиус Ганаго и Бастиен Меупию.

    Состояние команды: не на такой результат рассчитывала команда перед стартом сезона, однако теперь «Нант» поставил задачу сохранить прописку в элите.

    Зимой коллектив сильно не изменился. Пришли в «Нант» только Амиан Аду Кельвин, Николя Козза и Тино Кадевере, а ушли из команды Ронаэль Пьер-Габриэль, Квентин Мерлин, Адсон и Яуен Хаджам.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также отчаянно борется за сохранение прописки в элите.

    Коллектив из Страсбурга занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице. В настоящий момент страсбургцы имеют в своем активе 26 пунктов и только на один балл опережают зону вылета.

  • Пять причин, почему Саутгейт — идеальный тренер для «Манчестер Юнайтед»
  • «МЮ» лучше расстаться с Эриком тен Хагом
  • 13/03/2024

    • «Сине-белые» смогли 25 раз забить в ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Страсбург» проиграл «Монако» (0:1), но сыграл вничью с «Монпелье» (2:2).

    Перед этим же подопечные Патрика Виейра также уступили «Бресту» (0:3), «Лорьяну» (1:3) и «Лансу» (3:1).

    Между этими играми был также вылет из Кубка Франции от «Лиона», где команда проиграла по пенальти.

    Не сыграют: «Страсбург» не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Анжело, Джесси Деминке, Сахи Диона, Лебо Мотибу, Абакара Силлу и Кароля Филу. Также дисквалифицированы Ибраима Сиссоко и Джуниор Мванга.

    Состояние команды: в последнее время дела у коллектива крайне плохи, поскольку еще недавно он рассчитывал побороться за место в еврокубках, а теперь уже претендует на вылет.

    Главной задачей «Страсбурга» также остается сохранение прописки в элите.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зимой команда пополнилась Милошем Луковичем, Сантосом Андреем и Матье Дрейен, но рассталась с Эдуардом Соболем, Жерзино Ньямси, Матцом Селсом и Максимом Бастианом.

    Статистика для ставок

    • «Страсбург» не может выиграть на протяжении 6 матчей во всех турнирах

    • «Нант» проиграл 6 последних домашних матчей

    • «Страсбург» не проигрывает «Нанту» на протяжении 5 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа «Страсбурга» — в 3.25.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.12, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.72.

    Прогноз: обе команды в последнее время выступают не лучшим образом и борются за выживание. Обоим коллективам необходима победа в плане борьбы за выживание, но думается, что наиболее вероятным исходом противостояния является ничья.

    Ставка: ничья за 3.30.

    Прогноз: на большое количество забитых мячей рассчитывать не приходится, однако оборона обеих команд оставляет желать лучшего, поэтому думается, что по одному голу соперники точно забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Нефтчи — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.39
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Александрия — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Пендикспор — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Падерборн — Айнтрахт Бр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Хераклес — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Палермо — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эльденсе — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Страсбург» с коэффициентом 3.30. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Нант» и «Страсбург» выявить сильнейшего?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры