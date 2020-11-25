«Ланс» — «Нант». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 25 ноября 2020 года

В отложенном матче 1 тура французской Лиги 1 «Ланс» будет принимать «Нант». Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» 25 ноября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Ланс» — «Нант».

«Ланс»

В стартовой игре Лиги 1 «Ланс» в гостях проиграл «Ницце» со счетом 1:2. После этого он совершил сенсацию, победив дома ПСЖ (1:0).

В 3-м туре команда снова победила — на выезде «Лорьян» (3:2). Победная серия в итоге составила три матча, в завершение которой на своем поле был повержен «Бордо» (2:1).

Вслед за этим клуб не выиграл, но и не проиграл — в поединке с «Нимом» (1:1) в гостях. Беспроигрышная серия в итоге составила пять матчей, которую прервал разгром от «Лилля» (0:4) на выезде.

Все прогнозы на Лигу 1

В двух предыдущих поединках чемпионата коллектив разошелся боевым миром с «Реймсом» (4:4) и переиграл «Дижон» (1:0). По итогам девяти матчах «Ланс» идет на 9-м месте и в случае выигрыша станет как минимум шестым.

«Нант»

Французский клуб из одноименного города находится на 14-м месте в таблице Лиги 1. За 10 матчей чемпионата команда набрала 12 очков.

Свой сезон в Лиге 1 «Нант» начал с не самой веселой игры с «Бордо» (0:0). А вот в первом домашнем матче «Канарейки» обменялись забитыми голами с «Нимом» (2:1).

В рамках третьего тура подопечные Кристиана Гуркюффа сразились с «Монако» на «Луи II». В чужом княжестве гости были слабее (1:2), а в следующей встрече «Нант» расписал мировую с «Сент-Этьеном» (2:2).

В конце сентября и в начале ноября эта команда проиграла «Лиллю» (0:2), «Ницце» (1:2), «Анже» (1:2). После этого клуб проиграл только один поединок в четыре турах при двух победах и одной ничьей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10. 0