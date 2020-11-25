«Боруссия» Д — «Брюгге»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Делани перехватил мяч в центре поля, сыграл на свободное пространство Холанду, который вошёл в штрафную и отправил игровой снаряд в ближний угол ворот «Брюгге».
На 45-й минуте «Боруссия» удвоила преимущество. Санчо ударом со стандарта отправил мяч в угол ворот под перекладину.
А на 60-й минуте Санчо прострелил мяч с правого края в центр, где снаряд отскочил от Коссуну к Холанну и тот уже ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.
«Боруссия» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе F, у «Лацио» 8 очков, «Брюгге» с четырьмя очками занимает третье место.
«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе F с одним очком в активе.
Следующие матчи в рамках группового этапа турнира команды проведут 2 декабря. «Зенит» на выезде поспорит за очки с «Брюгге», а «Лацио» сыграет с «Боруссией» в Дортмунде. 0