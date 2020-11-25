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    «Боруссия» крупно обыграла «Брюгге», Холанд оформил дубль

    «Боруссия» Д — «Брюгге»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержал домашнюю победу над «Брюгге» (3:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Делани перехватил мяч в центре поля, сыграл на свободное пространство Холанду, который вошёл в штрафную и отправил игровой снаряд в ближний угол ворот «Брюгге».

    На 45-й минуте «Боруссия» удвоила преимущество. Санчо ударом со стандарта отправил мяч в угол ворот под перекладину.

    А на 60-й минуте Санчо прострелил мяч с правого края в центр, где снаряд отскочил от Коссуну к Холанну и тот уже ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Боруссия Д — Брюгге 3:0
    Голы: 1:0 Эрлинг Холанн (18'), 2:0 Джейдон Санчо (45'), 3:0 Эрлинг Холанн (60') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру (Феликс Пасслак, 80'), Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье (Матеу Морей, 73'), Томас Делейни (Эмре Джан, 72'), Джейдон Санчо, Торган Азар, Jude Bellingham, Джованни Рейна (Юлиан Брандт, 81'), Эрлинг Холанн (Марко Ройс, 81') Брюгге: Симон Миньоле, Odilon Kossounou, Симон Дели, Клинтон Мата, Эдер Баланта (Матс Ритс, 52'), Крепин Дьятта (Давид Окереке, 74'), Ханс Ванакен, Руд Вормер, Charles De Ketelaere, Михал Крменчик (Youssouph Badji, 66'), Ноа Ланг (Siebe Schrijvers, 74') Предупреждение: Матс Ритс (72')

    «Боруссия» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе F, у «Лацио» 8 очков, «Брюгге» с четырьмя очками занимает третье место.

    «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе F с одним очком в активе.

    Следующие матчи в рамках группового этапа турнира команды проведут 2 декабря. «Зенит» на выезде поспорит за очки с «Брюгге», а «Лацио» сыграет с «Боруссией» в Дортмунде. 0

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