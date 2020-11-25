Атлетико — Локомотив: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (25.11.2020)

В 23:00 в группе A Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Атлетико» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Атлетико»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Локомотив».

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