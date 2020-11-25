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    Сможет ли «Атлетико» разгромить «Локомотив» в Мадриде?

    «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.32) и ставки на футбол 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Локомотив»
    «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в домашнем матче
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 ноября в Мадриде, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 25 Ноября 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.50
  • 2
  • 15.00
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    «Атлетико»

    После трех туров «Атлетико» занимает в своей группе второе место, но пока еще нет никакой гарантии, что «матрасники» в итоге выйдут в плей-офф.

    В активе «Атлетико» на данный момент всего лишь четыре очка. Этого, конечно, чересчур мало, чтобы уже говорить о том, что мадридская команда может спокойно себя чувствовать перед ближайшими матчами.

    «Атлетико» в первом туре проиграл «Баварии». Встреча в Мюнхене завершилась для команды Диего Симеоне со счетом 0:4. Как ни странно, но на фоне мотивированной «Баварии» даже «Атлетико» напоминал типичного середняка Ла Лиги, хотя в текущем сезоне это как раз один из основных претендентов на чемпионский титул.

    Едва не закончился катастрофой и домашний матч с «Зальцбургом». «Атлетико» в начале второго тайма проигрывал 1:2, но в итоге не только сравнял счет, но и вырвал победу. Но это было не очень убедительно.

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    Гостевая ничья с «Локомотивом» — еще одно напоминание о том, каким иногда беззубым в атаке бывает «Атлетико». Много суеты — и никакой конкретики.

    «Локомотив»

    А вот «Локомотив» в первых матчах удивил с положительной стороны. Вопреки многочисленным прогнозам, «железнодорожники» совершили практически подвиг.

    Сначала «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). На фоне разговоров о том, что команда Марко Николича не наберет ни одного очка, этот результат действительно вызвал удивление.

    Но еще больше поразила игра «Локомотива» в домашнем матче с «Баварией». Немцы выиграли, дожали на последних минутах, но «Локо» в целом выглядел очень достойно. Возможно, лучший матч «железнодорожников» в этом году.

    Ну и уже вышеупомянутая ничья с «Атлетико» — тоже дома. «Локомотив» показал характер, несмотря на то, что снова пропустил первым.

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    • При этом в чемпионате России у «Локомотива» резко ухудшились результаты. В последних четырех матчах команда Николича потерпела три поражения и пропустила девять мячей.

    Типичная история, когда российский клуб после относительно неплохих матчей в еврокубках проводит бездарные игры в своем чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что «Атлетико» выиграет у «Локомотива» на своем поле.

    Победу хозяев предлагают всего лишь за 1.21, на ничью можно поставить за 7.10, а на «Локомотив» — за 17.25.

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    И с этим мнением сложно не согласиться. Чем ближе зима, тем меньше сил остается у российских клубов. А в Мадриде «Локо» ждет очень интенсивный матч. Дома «Атлетико» будет играть далеко не так, как в гостях.

    Ставка — «Атлетико» выиграет оба тайма за 2.32. Победа хозяев со счетом 3:0 — классика в подобных матчах. Два гола до перерыва и один контрольный во втором тайме.

    Победа «Атлетико» со счетом 3:0 за 6.30. 0

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    «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.32) и ставки на футбол 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.32
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