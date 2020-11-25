«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.32) и ставки на футбол 25 ноября 2020 года

Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 ноября в Мадриде, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив».

«Атлетико»

После трех туров «Атлетико» занимает в своей группе второе место, но пока еще нет никакой гарантии, что «матрасники» в итоге выйдут в плей-офф.

В активе «Атлетико» на данный момент всего лишь четыре очка. Этого, конечно, чересчур мало, чтобы уже говорить о том, что мадридская команда может спокойно себя чувствовать перед ближайшими матчами.

«Атлетико» в первом туре проиграл «Баварии». Встреча в Мюнхене завершилась для команды Диего Симеоне со счетом 0:4. Как ни странно, но на фоне мотивированной «Баварии» даже «Атлетико» напоминал типичного середняка Ла Лиги, хотя в текущем сезоне это как раз один из основных претендентов на чемпионский титул.

Едва не закончился катастрофой и домашний матч с «Зальцбургом». «Атлетико» в начале второго тайма проигрывал 1:2, но в итоге не только сравнял счет, но и вырвал победу. Но это было не очень убедительно.

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Гостевая ничья с «Локомотивом» — еще одно напоминание о том, каким иногда беззубым в атаке бывает «Атлетико». Много суеты — и никакой конкретики.

«Локомотив»

А вот «Локомотив» в первых матчах удивил с положительной стороны. Вопреки многочисленным прогнозам, «железнодорожники» совершили практически подвиг.

Сначала «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). На фоне разговоров о том, что команда Марко Николича не наберет ни одного очка, этот результат действительно вызвал удивление.

Но еще больше поразила игра «Локомотива» в домашнем матче с «Баварией». Немцы выиграли, дожали на последних минутах, но «Локо» в целом выглядел очень достойно. Возможно, лучший матч «железнодорожников» в этом году.

Ну и уже вышеупомянутая ничья с «Атлетико» — тоже дома. «Локомотив» показал характер, несмотря на то, что снова пропустил первым.

При этом в чемпионате России у «Локомотива» резко ухудшились результаты. В последних четырех матчах команда Николича потерпела три поражения и пропустила девять мячей.

Типичная история, когда российский клуб после относительно неплохих матчей в еврокубках проводит бездарные игры в своем чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются, что «Атлетико» выиграет у «Локомотива» на своем поле.

Победу хозяев предлагают всего лишь за 1.21, на ничью можно поставить за 7.10, а на «Локомотив» — за 17.25.

И с этим мнением сложно не согласиться. Чем ближе зима, тем меньше сил остается у российских клубов. А в Мадриде «Локо» ждет очень интенсивный матч. Дома «Атлетико» будет играть далеко не так, как в гостях.

Ставка — «Атлетико» выиграет оба тайма за 2.32. Победа хозяев со счетом 3:0 — классика в подобных матчах. Два гола до перерыва и один контрольный во втором тайме.

Победа «Атлетико» со счетом 3:0 за 6.30. 0