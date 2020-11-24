Луческу: Без Месси «Барселона» будет качественнее играть в обороне

Главный тренер киевского «Динамо»рассказал о задаче в матче Лиги чемпионов с

«Мы хотим выиграть завтра. Нас ожидает игра команд, у которых есть своя философия и свои идеи. Победа для нас очень важна.

Вспоминаю 2004 год. Тогда я тренировал "Шахтер" и мы обыграли "Барселону" 2:0. У них была отличная команда: Иниеста, Хави, Пуйоль, а Месси только дебютировал.

Это был большой толчок в развитии футбола в Украине. Завтрашнюю игру я также расцениваю как возможный толчок в развитии киевского "Динамо".

"Барселона" есть "Барселона". Понятно, что присутствие Месси дает преимущество команде в плане созидания.

Но в то же время его отсутствие можно расценивать как позитив — в обороне они будут действовать качественнее», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0