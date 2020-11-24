Ипсвич Таун — Халл Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (24.11.2020)

В 22:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Халл Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Халл Сити»).

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