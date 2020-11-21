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    Оглашена символическая сборная группового этапа Лиги наций

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    Портал Whoscored назвал 11 лучших игроков группы А европейской Лиги наций.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Больше всего представителей у сборной Португалии — сразу четыре футболиста. Отметим, что португальцы не пробились в «финал четырех».

    Состав символической сборной выглядит так:

    Вратарь: Шехич (Босния и Герцеговина);

    Защитники: Канселу, Пепе, Геррейру (трое — Португалия), Ачерби (Италия);

    Полузащитники: Мертенс (Бельгия), Фернандеш (Португалия), Барелла, Инсинье (оба — Италия);

    Нападающие: Лукаку (Бельгия), Депай (Нидерланды).

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