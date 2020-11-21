Оглашена символическая сборная группового этапа Лиги наций

Больше всего представителей у сборной Португалии — сразу четыре футболиста. Отметим, что португальцы не пробились в «финал четырех».
Состав символической сборной выглядит так:
Вратарь: Шехич (Босния и Герцеговина);
Защитники: Канселу, Пепе, Геррейру (трое — Португалия), Ачерби (Италия);
Полузащитники: Мертенс (Бельгия), Фернандеш (Португалия), Барелла, Инсинье (оба — Италия);
Нападающие: Лукаку (Бельгия), Депай (Нидерланды).
🇪🇺 UEFA Nations League A Team of the Group Stage:— WhoScored.com (@WhoScored) November 19, 2020
I. Sehic
J. Cancelo | @Acerbi_Fra | @officialpepe | @RaphGuerreiro @dries_mertens14 | @B_Fernandes8 | N. Barella | @Lor_Insigne @RomeluLukaku9 | @Memphis pic.twitter.com/UTHylwWKvY