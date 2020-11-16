Сенников: У нас хорошие шансы на успех в матче с Сербией

Бывший защитник сборной Россиирассказал, чего ждет от предстоящей игры со сборной Сербии в рамках заключительного тура Лиги Наций.

«Сербская сборная по составу выглядит сильно, но по игре не очень впечатляет.

Взять хотя бы противостояние со сборной Шотландии, с которой сербы играли в отборе к Евро-2020 и не прошли… И сейчас в матче с венграми (1:1) не произвели впечатления.

Если сравнивать сборные Турции и Сербии, то турки, конечно, выглядят посильнее. Видно, что эта команда сейчас стремительно набирает ход. Еще товарищеская игра с хорватами показала, что турки в хорошей форме.

Нам необходимо обыграть сборную Сербии и занять первое место в группе. Думаю, у нас очень хорошие шансы на успех в этом матче.

Если мы предстанем сыгранной, сбалансированной и неуступчивой командой, сопернику придется очень тяжело.

Надо, конечно, отметить, что игроки у сербов индивидуально сильные: каждый может сказать свое слово.

Но если мы будем все вместе, а не порознь играть, то у нашей сборной больше шансов победить», — приводит слова Сенникова Sportbox.

Напомним, что сборная России занимает первое место в группе 3 лиги B. Команда Станислава Черчесова имеет в активе 8 очков.

Матч со сборной Сербии состоится 18 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени. 0