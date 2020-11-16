Сенников: У нас хорошие шансы на успех в матче с Сербией

«Сербская сборная по составу выглядит сильно, но по игре не очень впечатляет.
Взять хотя бы противостояние со сборной Шотландии, с которой сербы играли в отборе к Евро-2020 и не прошли… И сейчас в матче с венграми (1:1) не произвели впечатления.
Если сравнивать сборные Турции и Сербии, то турки, конечно, выглядят посильнее. Видно, что эта команда сейчас стремительно набирает ход. Еще товарищеская игра с хорватами показала, что турки в хорошей форме.
Нам необходимо обыграть сборную Сербии и занять первое место в группе. Думаю, у нас очень хорошие шансы на успех в этом матче.
Если мы предстанем сыгранной, сбалансированной и неуступчивой командой, сопернику придется очень тяжело.
Надо, конечно, отметить, что игроки у сербов индивидуально сильные: каждый может сказать свое слово.
Но если мы будем все вместе, а не порознь играть, то у нашей сборной больше шансов победить», — приводит слова Сенникова Sportbox.
Напомним, что сборная России занимает первое место в группе 3 лиги B. Команда Станислава Черчесова имеет в активе 8 очков.
Матч со сборной Сербии состоится 18 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени. 0