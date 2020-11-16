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    Сенников: У нас хорошие шансы на успех в матче с Сербией

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    Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников рассказал, чего ждет от предстоящей игры со сборной Сербии в рамках заключительного тура Лиги Наций.

    Дмитрий Сенников
    Дмитрий Сенников

    «Сербская сборная по составу выглядит сильно, но по игре не очень впечатляет.

    Взять хотя бы противостояние со сборной Шотландии, с которой сербы играли в отборе к Евро-2020 и не прошли… И сейчас в матче с венграми (1:1) не произвели впечатления.

    Если сравнивать сборные Турции и Сербии, то турки, конечно, выглядят посильнее. Видно, что эта команда сейчас стремительно набирает ход. Еще товарищеская игра с хорватами показала, что турки в хорошей форме.

    Нам необходимо обыграть сборную Сербии и занять первое место в группе. Думаю, у нас очень хорошие шансы на успех в этом матче.

    Если мы предстанем сыгранной, сбалансированной и неуступчивой командой, сопернику придется очень тяжело.

    Надо, конечно, отметить, что игроки у сербов индивидуально сильные: каждый может сказать свое слово.

    Но если мы будем все вместе, а не порознь играть, то у нашей сборной больше шансов победить», — приводит слова Сенникова Sportbox.

    Напомним, что сборная России занимает первое место в группе 3 лиги B. Команда Станислава Черчесова имеет в активе 8 очков.

    Матч со сборной Сербии состоится 18 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени. 0

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