Северная Македония — Эстония: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (15.11.2020)

В 17:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Эстония» — «Северная Македония» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Северная Македония»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Северная Македония» — «Эстония».

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