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    Караман: Если удача улыбнется, то Турция займет первое место в группе

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    Нападающий сборной Турции Кенан Караман поделился впечатлениями после победы в матче Лиги наций над Россией (3:2).

    Кенан Караман
    Кенан Караман

    «Наконец, мы добились первой победы в этом турнире. И теперь рассчитываем завершить год на высокой ноте.

    Против России провели хороший матч. Наверное, могли бы лучше контролировать встречу, когда соперник играл в меньшинстве.

    Но иногда мы сталкиваемся с проблемами, когда соперник остается вдесятером. Соперник достойно бился, но мы все же победили.

    Теперь мы надеемся победить Венгрию. Если удача нам улыбнется, то мы займем первое место в группе», — приводит слова футболиста Fanatik.

    Турция с 6 очками занимает третье место в группе. Россия лидирует с 8 баллами. У Венгрии в активе 7 очков, у Сербии — 2, но команды еще не закончили очный матч. 0

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