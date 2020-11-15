Белоруссия — Литва (15.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Литва» — «Белоруссия» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Белоруссия»).

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