«Ливерпуль» в январе может купить защитника «Лейпцига» Упамекано

Защитник «Лейпцига»стал главной трансферной целью, который на этой неделе потерял на длительный срок центрального защитника Джо Гомеса.

Гомес пропустит большую часть текущего сезона из-за травмы сухожилия левого колена, полученной в расположении сборной Англии.

По информации авторитетного издания The Athletic, «Ливерпуль» планирует приобрести Упамекано уже в январе.

«Лейпциг» требует за французского футболиста не меньше 40 миллионов евро.

Отмечается, что «Ливерпуль» также рассматривает кандидатуры Бена Уайта («Брайтон»), Озана Кабака («Шальке») и Глейсона Бремера («Торино»).

Напомним, ранее до конца сезона выбыл капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. 0