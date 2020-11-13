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    «Ливерпуль» в январе может купить защитника «Лейпцига» Упамекано

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    Защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано стал главной трансферной целью «Ливерпуля», который на этой неделе потерял на длительный срок центрального защитника Джо Гомеса.

    Дайо Упамекано
    Дайо Упамекано

    Гомес пропустит большую часть текущего сезона из-за травмы сухожилия левого колена, полученной в расположении сборной Англии.

    По информации авторитетного издания The Athletic, «Ливерпуль» планирует приобрести Упамекано уже в январе.

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    Отмечается, что «Ливерпуль» также рассматривает кандидатуры Бена Уайта («Брайтон»), Озана Кабака («Шальке») и Глейсона Бремера («Торино»).

    Напомним, ранее до конца сезона выбыл капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. 0

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