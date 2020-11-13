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    Финальный турнир Лиги наций может пройти в Польше

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    Финальный турнир Лиги наций пройдет с 6 по 10 октября 2021 года.

    Финальный турнир Лиги наций может пройти в Польше
    Финальный турнир Лиги наций может пройти в Польше

    Как сообщает пресс-служба УЕФА, три страны заявили о своей заинтересованности в проведении решающей стадии соревнований — Италия, Нидерланды и Польша.

    Отмечается, что Польша является фаворитом среди претендентов на проведение финального турнира Лиги наций. Единственным необходимым условием для этого является попадание команды Ежи Бженчека в этот самый финальный турнир.

    За два тура до финиша группового турнира Польша занимает первое место в группе А1, на одно очко опережая Италию и на два — Нидерланды. В оставшихся двух туров поляки сыграют с итальянцами (15 ноября) и голландцами (18 ноября). 0

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