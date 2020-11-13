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    Колосков: При Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли, при Соболеве — разум в атаке

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Молдавии Товарищеские матчи
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что отсутствие Артема Дзюбы пойдет на пользу сборной России.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    В четверг сборная России сыграла вничью с командой Молдавии (0:0) в рамках товарищеского матча.

    «С моей точки зрения, контрольно-товарищеский матч был в знак уважения к Черчесову. Он больше напомнил двустороннюю игру на сборах. Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале, осуждать их, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит — провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа.

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    • Не очень понял, правда, в чем структура игры была у нашей команды, в чем была установка. Должен ли был быть активный прессинг или действия на контратаках. А так для статистики печально, что не выиграли.

    Фомин понравился, игрок на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл, он будет, считаю, скоро регулярно играть в стартовой составе. А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать активнее, все-таки он игрок комбинационный, умный. Видимо, некому было подыграть ему.

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    • Трудно сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче, он сейчас не оптимальной форме. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», — приводит слова Колоскова ТАСС. 0

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