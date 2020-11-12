Молдавия — Россия: счет матча 0:0

Сборнаяодержала победу над командойв товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Кишиневе, завершилась со счетом 0:0.

Подопечные Станислава Черчесова владели преимуществом, но ни одним из своих моментов не воспользовались.

Отметим удар Алексея Миранчука на 11-й минуте, с которым не без проблем справился Станислав Намашко. На 34-й минуте Даниил Фомин головой сделал классную скидку на Федора Чалова, но тот пробил над перекладиной.

На 71-й минуте Александр Соболев неплохо пробил практически с линии штрафной, однако мяч пролетел рядом с девяткой. Еще один момент на 79-й минуте упустил Фомин, который головой пробил выше ворот.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Молдавия — Россия 0:0 Молдавия: Станислав Намашко, Игорь Армаш, Александр Епуряну, Ион Жардан, Сергей Платика (Cristian Dros, 90'), Олег Рябчук, Артур Ионицэ, Евгений Чеботару (Danu Spataru, 83'), Михаил Каймаков (Евгений Кочук, 64'), Вадим Раца, Йон Николэеску (Виталие Домашкан, 64') Россия: Гилерме, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Юрий Жирков (Фёдор Кудряшов, 68'), Игорь Дивеев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 68'), Далер Кузяев (Иван Обляков, 53'), Денис Черышев (Андрей Мостовой, 66'), Алексей Ионов (Константин Кучаев, 46'), Фёдор Чалов (Александр Соболев, 64')

Следующий матч сборная России проведет 15 ноября, когда в рамках Лиги наций встретится с Турцией. 0