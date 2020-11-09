Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус

Защитник «Зенита» и молодежной сборной Россиимог заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба национальной команды.

«По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодежной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию.

Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», — говорится в сообщении. 0