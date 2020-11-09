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    Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус

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    Защитник «Зенита» и молодежной сборной России Данил Круговой мог заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Данил Круговой
    Данил Круговой

    «По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодежной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию.

    Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное.

    Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», — говорится в сообщении. 0

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