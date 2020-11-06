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    Пиоли: «Милан» был наказан за каждую свою ошибку в игре с «Лиллем»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Лилля» (0:3) в матче 3 тура Лиги Европы.

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    «Мы противостояли сильной команде и сами себе усложнили жизнь. "Милан" не создал достаточного количества моментов. Впервые за долгое время мы больше обсуждаем негатив, чем позитив. "Лилль" наказывает за ошибки и прекрасно использует свободные зоны.

    Никакой недооценки не было — мы обязательно извлечем урок из поражения и отреагируем на трудности. Однако счет действительно очень жесткий, "Милан" был наказан за каждую свою ошибку», — цитирует наставника Football Italia

    Напомним, «Лилль» прервал 24-матчевую беспроигрышную серию «Милана» во всех турнирах. 0

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