Пиоли: «Милан» был наказан за каждую свою ошибку в игре с «Лиллем»

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:3) в матче 3 тура Лиги Европы.

«Мы противостояли сильной команде и сами себе усложнили жизнь. "Милан" не создал достаточного количества моментов. Впервые за долгое время мы больше обсуждаем негатив, чем позитив. "Лилль" наказывает за ошибки и прекрасно использует свободные зоны.

Никакой недооценки не было — мы обязательно извлечем урок из поражения и отреагируем на трудности. Однако счет действительно очень жесткий, "Милан" был наказан за каждую свою ошибку», — цитирует наставника Football Italia

Напомним, «Лилль» прервал 24-матчевую беспроигрышную серию «Милана» во всех турнирах. 0