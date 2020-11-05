Агенты Халка связывались с «Зенитом» — СМИ

Нападающийищет себе новый клуб в связи с предстоящим отъездом из Китая.

Как сообщает mynet.com со ссылкой на китайское издание Soho Sport, представители Халка уже связывались с четырьмя клубами по вопросу трудоустройства игрока. В их числе и «Зенит», за который бразилец уже выступал ранее.

Кроме того, агенты контактировали с «Порту», «Галатасараем», о переговорах с которыми сообщалось ранее, и «Сан-Паулу».

Напомним, Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в Китай.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 14 матчах китайской Суперлиги и забил 6 голов (3 — с пенальти). 0