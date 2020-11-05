Барриос: К сожалению, «Зенит» еще больше усложнил себе задачу

Полузащитник «Зенита»подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против(1:1).

«Грустные ощущения, потому что цель на сегодняшний матч была взять три очка, чтобы продолжить борьбу в турнире.

К сожалению, мы еще больше усложнили себе задачу. Но ничего — надо продолжать борьбу до конца, будем сражаться.

В турнирах такого класса все решают мелкие детали. До голевого удара у "Лацио" было несколько подходов к воротам.

Я думаю, у них было достаточно настойчивости, они были сконцентрированы и, в общем, гол получился довольно заслуженным. Но, повторюсь, мы будем сражаться до конца.

Безусловно, у "Лацио" очень хорошая команда, но и мы были готовы к тому, чтобы противостоять их игрокам.

Увы, немного не хватило концентрации — им удалось провести контратаку, но вообще мы хорошо сражались и большую часть матча контролировали игру», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита». 0