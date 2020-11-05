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    Барриос: К сожалению, «Зенит» еще больше усложнил себе задачу

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    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

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    «Грустные ощущения, потому что цель на сегодняшний матч была взять три очка, чтобы продолжить борьбу в турнире.

    К сожалению, мы еще больше усложнили себе задачу. Но ничего — надо продолжать борьбу до конца, будем сражаться.

    В турнирах такого класса все решают мелкие детали. До голевого удара у "Лацио" было несколько подходов к воротам.

    Я думаю, у них было достаточно настойчивости, они были сконцентрированы и, в общем, гол получился довольно заслуженным. Но, повторюсь, мы будем сражаться до конца.

    Безусловно, у "Лацио" очень хорошая команда, но и мы были готовы к тому, чтобы противостоять их игрокам.

    Увы, немного не хватило концентрации — им удалось провести контратаку, но вообще мы хорошо сражались и большую часть матча контролировали игру», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита». 0

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