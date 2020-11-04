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    Хусаинов назвал судью матча «СКА-Хабаровск» — «Рубин» «случайным человеком»

    Футбол Кубок России Футбол России СКА-Хабаровск Рубин
    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче Кубка России между «СКА-Хабаровском» и «Рубином».

    Павел Шадыханов
    Павел Шадыханов

    В середине первого тайма хавбек казанцев Дарко Йевтич получил удар в лицо локтем в борьбе с Владиславом Брагиным, спустя некоторое время он потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле. У игрока диагностирован перелом носа и сотрясение мозга. Главный арбитр встречи Павел Шадыханов наказал Брагина желтой карточкой.

    «Имело место быть грубейшее нарушение правил игры в единоборстве за верховой мяч. Футболист, который нанес удар, не играл в мяч, а играл в соперника. Это агрессивное нападение, здесь тысячепроцентная красная карточка. В связи с этим возникает вопрос, каким образом и как на матче профессиональных команд появился арбитр столь низкой квалификации.

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    • На футбольном поле оказался просто случайный человек. Мало того, что он не разбирается в футболе, он своими неквалифицированными действиями подверг опасности жизни и здоровье игроков.

    Представьте себе, что мы доверим вести самолет или пускать ракеты из шахты неквалифицированному специалисту? Но в российском судействе, как выяснилось, такое возможно. Это просто безобразие», — цитирует Хусаинова «Р-Спорт». 0

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