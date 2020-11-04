Хусаинов назвал судью матча «СКА-Хабаровск» — «Рубин» «случайным человеком»

Бывший арбитр ФИФАраскритиковал судейство в матче Кубка России между «СКА-Хабаровском» и «Рубином».

В середине первого тайма хавбек казанцев Дарко Йевтич получил удар в лицо локтем в борьбе с Владиславом Брагиным, спустя некоторое время он потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле. У игрока диагностирован перелом носа и сотрясение мозга. Главный арбитр встречи Павел Шадыханов наказал Брагина желтой карточкой.

«Имело место быть грубейшее нарушение правил игры в единоборстве за верховой мяч. Футболист, который нанес удар, не играл в мяч, а играл в соперника. Это агрессивное нападение, здесь тысячепроцентная красная карточка. В связи с этим возникает вопрос, каким образом и как на матче профессиональных команд появился арбитр столь низкой квалификации.

На футбольном поле оказался просто случайный человек. Мало того, что он не разбирается в футболе, он своими неквалифицированными действиями подверг опасности жизни и здоровье игроков.

Представьте себе, что мы доверим вести самолет или пускать ракеты из шахты неквалифицированному специалисту? Но в российском судействе, как выяснилось, такое возможно. Это просто безобразие», — цитирует Хусаинова «Р-Спорт». 0