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    Дзюба предпочитает одержать недостойную победу, чем достойно проиграть

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Сегодня-завтра разберем уже подробно "Лацио" и будем уже иметь конкретное представление. Конечно же, все мы смотрим за Серией А, наблюдаем. "Лацио" — очень интересная команда, хоть и играет, по-моему, в пять защитников. Но очень много забивает, очень атакующая команда с классными исполнителями.

    Что касается Чиро Иммобиле, то сам факт "Золотой бутсы" говорит о том, что это очень опасный форвард, забивающий из любых положений, всегда-всегда опасен, прекрасно исполняет пенальти, практически не промахиваясь. Это тоже говорит о его психологии, что он очень уверенный парень.

    Будет очень интересный матч, ждем с нетерпением. Потому что в Лигу чемпионов мы старались попасть. Прекрасно понимаем, что это праздник для любого клуба. Ждем этого противостояния.

    Самое главное — матч должен пройти по победному сценарию. Конечно же, наверное, дома всегда должны играть более агрессивно. С "Брюгге" это, наверное, в начале не удалось. После гола мы показали 25-30 минут, которые все от нас ждут. Есть время подготовиться. Уверен, выберем правильную тактику и все будет хорошо.

    Мне немножко не нравится, что когда российские клубы проигрывают, то говорят, что это было достойно. Лучше выиграть и пусть говорят, что это было недостойно. В любом случае, главное — победить. Надеюсь, покажем очень хорошую игру, чтобы всем нам было не стыдно», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита». 0

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