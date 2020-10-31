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    Смолов хочет перейти в клуб из США, Китая, Японии или Австралии

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    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов хочет перейти в клуб из США, Китая, Японии или Австралии после истечения контракта с «железнодорожниками».

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Об этом рассказал журналист Илья Казаков.

    «Герман Ткаченко обозначил будущее Смолова. Летом начнется поиск вариантов, чтобы по окончании контракта с "Локомотивом" уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия. Сейчас "Нью-Йорк" предлагал Федору аренду с зарплатой 1,5 млн долларов. "Локо" не отдал (зарплата у Смолова в клубе — 3 млн евро).

    Просто для сравнения: в чемпионе Австралии "Сиднее" максимальная зарплата 600-800 тысяч австралийских долларов (10 к 7 американским). Это грязными. –35% налог. Клуб дает машину и 2 билета бизнес-классом.

    Если не "Сидней" (там наших не было и не факт, что будут), то "Мельбурн", "Харт". Но порядок цен похожий.

    В Австралии есть возможность брать звезд в статусе marqee player. Статус дает право клубу платить зарплату игроку вне существующего потолка выплат. Но в этом качестве приезжали Дель Пьеро и Фаулер. Еще любопытная деталь — в австралийской лиге нет комиссионных выплат агентам.

    Но это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте (не уверен, что Китай можно определить так). Если получится — а уже объявлена цель — будет очень интересно. Никто из заметных игроков так в России карьеру не заканчивал», — написал Казаков на своем Telegram-канале.

    Срок действующего контракта Смолова с «Локомотивом» истекает летом 2022 года. 0

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