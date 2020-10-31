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    Гол Уокера принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

    Кайл Уокер
    Кайл Уокер

    Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Горожане» вышли вперед на 28-й минуте, когда Кайл Уокер прицельно пробил из-за пределов штрафной площади в нижний дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити 0:1
    Гол: 0:1 Кайл Уолкер (28') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Энда Стивенс, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Сандер Берге, Макс Лоу (Дэвид Макголдрик, 81'), Этан Ампаду (Оливер Норвуд, 65'), Бен Осборн (Крис Башам, 55'), Оливер Макбарни, Риан Брустер Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Ферран Торрес (Филип Фоден, 81'), Рияд Марез (Илкай Гюндоган, 85')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает седьмое место (11 очков), а «Шеффилд Юнайтед» — 19-е (1 очко). 0

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