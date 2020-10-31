Реал Мадрид — Уэска: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Уэска» 3:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Уэска» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.87.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Мадрид»).
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