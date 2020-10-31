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    Вернется ли «Реал» на вершину Примеры?

    «Реал» — «Уэска». Прогноз (к. 2.87) и ставки на чемпионат Испании 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Уэска»
    «Реал» занимает второе место
    «Реал» встретится на своем поле с «Уэской» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Матч состоится 31 октября, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Уэска».
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    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2020 года
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    «Реал»

    В Примере команда Зинедина Зидана успела принять участие в 6 матчах. Накопив 13 баллов, она занимает второе место в таблице, уступая «Реал Сосьедаду», который сыграл в семи турах, всего 1 пункт.

    На старте Ла Лиги «Реал» расписал мировую как раз с «Реалом Сосьедад» (0:0), после чего королевский клуб победил «Бетис» (3:2), «Вальядолид» (1:0) и «Леванте» (2:0).

    А первое поражение в сезоне мадридцы потерпели в противостоянии с «Кадисом» (0:1). После провальной игры с «Шахтером» в Лиге чемпионов «бланкос» обыграли «Барселону» в Эль-Класико (3:1).

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    В главном еврокубке «Сливочные» откровенно проваливаются. После двух туров у ни лишь один балл, добытый в гостевом матче с «Гладбахом» (2:2).

    «Уэска»

    Футбольная команда из одноименного города успела сыграть в семи матчах Примеры. Пока на ее счету имеется 5 очков, а в таблице на момент начала седьмого тура она занимала 18 строчку.

    В семи поединках сезона «Уэска» ни разу не победила. В двух встречах было поражение, а в пяти — ничейные исходы. В первом туре сине-гранатовые обменялись голами с «Вильярреалом» (1:1).

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    • Позже подопечные Мичела потерпели поражение от «Кадиса» (0:2) и сыграли вничью с «Валенсией» на «Месталье» (1:1). В двух других встречах Примеры голов болельщики не наблюдали.

    «Оскенцы» заработали по 1 баллу в играх с «Атлетико» (0:0), «Эльче» (0:0) и «Вальядолидом» (2:2). В прошлом туре они потерпели разгром от «Сосьедада» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши ставка и прогноз — победа «Реал» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,87. 0

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    «Реал» — «Уэска». Прогноз (к. 2.87) и ставки на чемпионат Испании 31 октября 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Уэска». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.87
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