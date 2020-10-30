Ярошик: Ничья с загребским «Динамо» — плохой результат для ЦСКА

Бывший футболист московскогоподвел итоги матча Лиги Европы между красно-синими и загребским(0:0).

«ЦСКА хорошо играл в последнее время, ребята уверенно обыграли "Арсенал", поэтому все ждали от команды победы. Возможно, в Европе клубы играют в другой футбол, а игроки серьезнее настраиваются на такие матчи, чем в России. Ничья с загребским "Динамо" — плохой результат, если у клуба есть амбиции выйти из группы.

Сегодня нужно было побеждать, но впереди еще четыре игры, и судить выступление команды нужно только после окончания группового этапа. В Лиге Европы нет слабых соперников, но в матчах с "Фейеноордом" нужно набирать минимум четыре очка», — цитирует Ярошика Sport24.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против «Фейенорда». Эта встреча состоится 5 ноября. 0