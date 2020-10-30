В тренерский штаб «Уфы» вошли два иностранца

объявила о том, что к тренерскому штабу клуба присоединились два специалиста.

Как сообщает официальный сайт «Уфы», в команде будут работать старший тренер Эдуардо Докампо и тренер Райнер Мюллер.

46-летний Докампо начинал тренерскую карьеру в испанском «Атлетике». С 2012 года он работал в академии казанского «Рубина», позже входил в тренерский штаб сборной Белоруссии, работал в «Аль-Ахли» и киевском «Динамо». В 2019-м году был ассистентом Романа Шаронова «Рубине»

34-летний Райнер Мюллер начал тренерскую карьеру в 2016 году в России в «Тереке», где помогал Рашиду Рахимову. В 2018-м году работал в молодежке «Хэбэй Чайна Форчун», после чего вернулся в «Ахмат», где провел еще один сезон. 0