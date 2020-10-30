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    В тренерский штаб «Уфы» вошли два иностранца

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    «Уфа» объявила о том, что к тренерскому штабу клуба присоединились два специалиста.

    Эдуардо Докампо и Райнер Мюллер
    Эдуардо Докампо и Райнер Мюллер

    Как сообщает официальный сайт «Уфы», в команде будут работать старший тренер Эдуардо Докампо и тренер Райнер Мюллер.

    46-летний Докампо начинал тренерскую карьеру в испанском «Атлетике». С 2012 года он работал в академии казанского «Рубина», позже входил в тренерский штаб сборной Белоруссии, работал в «Аль-Ахли» и киевском «Динамо». В 2019-м году был ассистентом Романа Шаронова «Рубине»

    34-летний Райнер Мюллер начал тренерскую карьеру в 2016 году в России в «Тереке», где помогал Рашиду Рахимову. В 2018-м году работал в молодежке «Хэбэй Чайна Форчун», после чего вернулся в «Ахмат», где провел еще один сезон. 0

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