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    Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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    УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей второго тура группового этапа турнира.

    Дониэлл Мален
    Дониэлл Мален

    За почетное звание поборются Дониэлл Мален (ПСВ), Михаэль Линдль («Вольфсбергер»), Эль-Фарду Бен Набуан («Црвена Звезда») и Элвис Ману («Лудогорец»).

    Ману оформил хет-трик в матче с ЛАСКом (3:4), Линдль забил три мяча в ворота «Фейеноорда» (4:1), Мален отметился дублем в игре с «Омонией» (2:1), а два точных удара Бен-Набуана позволили «Црвене Звезде» разгромить «Слован» (5:1).

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