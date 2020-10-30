Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей второго тура группового этапа турнира.

За почетное звание поборются Дониэлл Мален (ПСВ), Михаэль Линдль («Вольфсбергер»), Эль-Фарду Бен Набуан («Црвена Звезда») и Элвис Ману («Лудогорец»).

Ману оформил хет-трик в матче с ЛАСКом (3:4), Линдль забил три мяча в ворота «Фейеноорда» (4:1), Мален отметился дублем в игре с «Омонией» (2:1), а два точных удара Бен-Набуана позволили «Црвене Звезде» разгромить «Слован» (5:1).

Кто должен стать Игроком недели в #ЛигаЕвропы? 👑

⭐️ Элвис Ману

⭐️ Михаэль Линдль

⭐️ Дониэлл Мален

⭐️Эль-Фарду Бен-Набуан

☑️Отдай свой голос! https://t.co/SadBew8Gnf pic.twitter.com/OBm7oZLus9 — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 29, 2020

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