Спартак-2 — Енисей: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

В 15:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Енисей» — «Спартак-2» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Спартак-2»).

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