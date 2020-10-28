«Марсель»- «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионовпотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:3.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Де Брейне отпасовал с правого края чужой штрафной в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Торрес ударом в касание отправил мяч в цель.

На 76-й минуте, после подачи с левого фланга атаки Стерлинг головой сбросил мяч во вратарскую на Гюндогана и тот ударом с близкой дистанции поразил ворота «Марселя».

На 81-й минуте Де Брейне прострелил низом с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Стерлинг ударом в касание расстрелял ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Марсель — Манчестер Сити 0:3 Голы: 0:1 Ферран Торрес (18'), 0:2 Илкай Гюндоган (76'), 0:3 Рахим Стерлинг (81') Марсель: Стив Манданда, Альваро Гонсалес, Леонардо Балерди, Дуйе Чалета-Цар, Хироки Сакаи, Бубакар Камара, Жордан Амави, Валентин Ронжье (Морган Сансон, 64'), Неманья Радоньич (Дарио Бенедетто, 78'), Микаэль Кюизанс (Пап Гуй, 85'), Флорьян Товен (Димитри Пайет, 78') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Александр Зинченко (Жоау Канселу, 68'), Эмерик Лапорт (Джон Стоунс, 77'), Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 78'), Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (C.Palmer, 82'), Ферран Торрес (Рияд Марез, 77'), Рахим Стерлинг, Филип Фоден Предупреждения: Эмерик Лапорт (58'), Жордан Амави (62'), Дуйе Чалета-Цар (71')

Группа С: 1. «Манчестер Сити» — 6, 2. «Порту» — 3, 3. «Олимпиакос» — 3, 4. «Марсель» — 0.

3 ноября состоятся матчи «Порту» — «Марсель» и «Манчестер Сити» — «Олимпиакос». 0