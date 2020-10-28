«Боруссия» Д — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы дортмундскойна матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Боруссия»: Бюрки, Санчо, Дауд, Холанн, Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье, Витсель, Рейна.

Запасные: Хитц, Морей, Дилейни, Т. Азар, Брандт, Рейниер, Беллингем, Пищек, Пасслак, Рашль.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас, Барриос, Ловрен, Дриусси, Кузяев, Караваев, Вендел, Ерохин, Дзюба, Ракицкий.

Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Сутормин, Оздоев, Мусаев, Прохин, Шамкин.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боруссии». Коэффициент на ее победу — 1.38, на успех «Зенита» — 11.00, на ничью — 6.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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