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    Витсель выйдет в стартовом составе «Боруссии» против «Зенита»

    «Боруссия» Д — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и «Зенита» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

    Аксель Витсель
    Аксель Витсель

    «Боруссия»: Бюрки, Санчо, Дауд, Холанн, Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье, Витсель, Рейна.

    Запасные: Хитц, Морей, Дилейни, Т. Азар, Брандт, Рейниер, Беллингем, Пищек, Пасслак, Рашль.

    «Зенит»: Кержаков, Дуглас, Барриос, Ловрен, Дриусси, Кузяев, Караваев, Вендел, Ерохин, Дзюба, Ракицкий.

    Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Сутормин, Оздоев, Мусаев, Прохин, Шамкин.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боруссии». Коэффициент на ее победу — 1.38, на успех «Зенита» — 11.00, на ничью — 6.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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