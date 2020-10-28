«Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиге чемпионов 28 октября 2020 года

В среду, 28 октября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на «Сигнал Идуна Парк» примет «Зенит». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Зенит».

«Боруссия» Д

«Боруссия» неудачно провела стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов, проиграв в Риме «Лацио» со счетом 1:3, пропустив уже к 23-й минуте два гола.

После этого фиаско «шмели» смогли немного реабилитироваться, разгромив в домашнем матче в рамках чемпионата Германии «Шальке» — 3:0, начав забивать только после перерыва.

Отметим, что дортмундцы в Бундеслиги вышли победителями из трех своих последних игр. Помимо виктории над гельзенкихерцами, они минимально в гостях переиграли 1:0 «Хоффенхайм» и 4:0 в родных стенах «Фрайбург».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В этом сезоне «Боруссия» выиграла все три домашние встречи, в которых смогли во всех сохранить свои ворота на замке.

«Зенит»

«Зенит» также не набрал очков в первом туре Лиги чемпионов, потерпев домашнее фиаско от бельгийского «Брюгге» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в уже компенсированное время.

Неудачи питерцев продолжились и в чемпионате России, где они уступили в родных стенах казанскому «Рубину» с аналогичным результатом. Это поражение лишило дружину Семака лидерства в РПЛ.

У «сине-бело-голубых» сейчас непростой период. Команда смогла одержать викторию только в одной игре из последних четырех проведенных, когда на своей территории 17 октября переиграли 3:1 «Сочи».

Отметим, что «Зенит» не может выиграть в минувших четырех выездных встречах, раз проиграв в этот период при трех мировых исходах.

В сезоне ЛЧ-2013/14 эти клубы встречались в рамках 1/8 финала. И тогда «Боруссия» в гостях победила 4:2, а дома уступила 1:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают — 1.38.

На викторию «Зенита» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.60.

«Боруссия» сильно проводит домашние встречи, а поражение в первом туре от «Лацио», заставляет «шмелей» не просто играть на победу, а и улучшать разницу мячей. Ставим в этом поединке на хозяев с форой (-1,5). 0