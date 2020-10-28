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    «Боруссия» отыграется за поражение в Риме?

    «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиге чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Зенит»
    Эрлинг Холанн
    В среду, 28 октября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на «Сигнал Идуна Парк» примет «Зенит». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 28 Октября 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» неудачно провела стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов, проиграв в Риме «Лацио» со счетом 1:3, пропустив уже к 23-й минуте два гола.

    После этого фиаско «шмели» смогли немного реабилитироваться, разгромив в домашнем матче в рамках чемпионата Германии «Шальке» — 3:0, начав забивать только после перерыва.

    Отметим, что дортмундцы в Бундеслиги вышли победителями из трех своих последних игр. Помимо виктории над гельзенкихерцами, они минимально в гостях переиграли 1:0 «Хоффенхайм» и 4:0 в родных стенах «Фрайбург».

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    В этом сезоне «Боруссия» выиграла все три домашние встречи, в которых смогли во всех сохранить свои ворота на замке.

    «Зенит»

    «Зенит» также не набрал очков в первом туре Лиги чемпионов, потерпев домашнее фиаско от бельгийского «Брюгге» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в уже компенсированное время.

    Неудачи питерцев продолжились и в чемпионате России, где они уступили в родных стенах казанскому «Рубину» с аналогичным результатом. Это поражение лишило дружину Семака лидерства в РПЛ.

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    • У «сине-бело-голубых» сейчас непростой период. Команда смогла одержать викторию только в одной игре из последних четырех проведенных, когда на своей территории 17 октября переиграли 3:1 «Сочи».

    Отметим, что «Зенит» не может выиграть в минувших четырех выездных встречах, раз проиграв в этот период при трех мировых исходах.

    В сезоне ЛЧ-2013/14 эти клубы встречались в рамках 1/8 финала. И тогда «Боруссия» в гостях победила 4:2, а дома уступила 1:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Зенита» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.60.

    «Боруссия» сильно проводит домашние встречи, а поражение в первом туре от «Лацио», заставляет «шмелей» не просто играть на победу, а и улучшать разницу мячей. Ставим в этом поединке на хозяев с форой (-1,5). 0

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    «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиге чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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