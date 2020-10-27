Зидан: «Реалу» в матче с «Боруссией» нужно показать то же, что и в игре «Барселоной»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сиз Менхенгладбаха.

«Наша игра в эль-класико — это именно то, что нам нужно показать и против "Боруссии" М. Мы отлично играли, боролись как команда, и самое главное — мы постараемся сделать это и в следующем матче. Нам нужно повторить то, что мы показали в эти выходные.

Мы знаем ситуацию, которая сложилась перед нашей второй игрой Лиги чемпионов. Мы должны сохранять концентрацию все 90 минут, бороться и сражаться. Будет сложный матч. Нам надо сосредоточиться на том, что мы делаем на поле», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч состоится во вторник, 27 октября, в 23:00 по московскому времени. 0