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    Зидан: «Реалу» в матче с «Боруссией» нужно показать то же, что и в игре «Барселоной»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Наша игра в эль-класико — это именно то, что нам нужно показать и против "Боруссии" М. Мы отлично играли, боролись как команда, и самое главное — мы постараемся сделать это и в следующем матче. Нам нужно повторить то, что мы показали в эти выходные.

    Мы знаем ситуацию, которая сложилась перед нашей второй игрой Лиги чемпионов. Мы должны сохранять концентрацию все 90 минут, бороться и сражаться. Будет сложный матч. Нам надо сосредоточиться на том, что мы делаем на поле», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

    Матч состоится во вторник, 27 октября, в 23:00 по московскому времени. 0

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