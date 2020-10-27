Лэмпард: Не знал о «Краснодаре» до попадания в одну группу

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против

«Все ли игроки прибыли в Краснодар? Да, все. Все, что делаю, — для того, чтобы команда выигрывала. Мы в отличном настроении, в отличных отношениях во всей команде.

Глядя на нашу группу кто-то может подумать, что она проще, чем в прошлом году, потому что мы играем в России. Завтра увидим.

У меня не было больших знаний о "Краснодаре", пока мы не попали в одну группу. Сейчас мы знаем о команде и об игроках, что они сильны индивидуально.

Команда впервые играет в группе Лиги чемпионов, и у нее большая мотивация.

Много моих знакомых задавали мне вопрос, точно ли я хочу работать в "Челси" из-за давления, которое может быть.

Мы должны оценивать людей не за то, что в паспорте, а за их заслуги. Я просто хочу выполнять свою работу лучше и добиваться результата.

Да, я очень горд. Мне нравится эта работа. Сейчас в эпоху коронавируса сложно, но мы должны заканчивать в топ-4 в Англии.

Должны ставить различные цели. Мне нравится бросать себе вызов каждый день», — отметил Лэмпард в интервью «Спорт-Экспрессу».

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится в среду, 28 октября. Начало — в 20.55 (мск). 0