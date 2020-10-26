ЦСКА — «Арсенал»: счет 5:1, обзор голов

В матче 12 тура российской Премьер-лигиВиктора Гончаренко в Москве разгромил тульскийсо счетом 5:1.

Счет открыл Федор Чалов ударом с пенальти, тем самым подарив команде преимущество перед перерывом. Второй тайм хозяева начали очень активно. Дубль за 10 минут оформил Никола Влашич.

На 78 минуте Лука Джорджевич размочил счет, но практически сразу «армейцы» ответили еще двумя забитыми голами. Отметились Иван Обляков и Арнор Сигурдссон.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Арсенал Тула 5:1 Голы: 1:0 Фёдор Чалов (пенальти) (45'), 2:0 Никола Влашич (50'), 3:0 Никола Влашич (58'), 3:1 Лука Джорджевич (78'), 4:1 Арнор Сигурдссон (86'), 5:1 Иван Обляков (87') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес (Константин Марадишвили, 59'), Бактийор Зайнутдинов (Арнор Сигурдссон, 79'), Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Никола Влашич, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 59'), Чидера Эджук (Адольфо Гайч, 64'), Константин Кучаев (Наяир Тикнизян, 64'), Иван Обляков, Фёдор Чалов Арсенал Тула: Егор Шамов, Роберт Бауэр, Максим Беляев, Гиа Григалава, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Эванс Кангва, Кирилл Панченко (Кингз Кангва, 60'), Горан Чаушич, Kadri Mohammed (Даниил Хлусевич, 78'), Лука Джорджевич Предупреждения: Гиа Григалава (28'), Лука Джорджевич (31'), Константин Кучаев (43'), (90')

После этой победы ЦСКА обошел «Зенит» в турнирной таблице, набрав 25 очков и заняв второе место. «Канониры» находятся на 12 месте с 6 очками в активе. 0