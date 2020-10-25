Ницца — Лилль: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

Последний матч между собой: «Ницца» — «Лилль» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ницца» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ницца»).
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