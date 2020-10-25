Беневенто — Наполи: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 17:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Беневенто» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Беневенто» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Наполи»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Беневенто» — «Наполи».

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