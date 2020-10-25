«Беневенто» — «Наполи». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии 25 октября 2020 года

«Беневенто»
Команда, вышедшая из Серии В, за четыре тура главного чемпионата страны заработала шесть очков. Сейчас она находится на 10-й строчке в таблице.
В дебютной встрече в рамках Серии А подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).
В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 числа текущего месяца «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).
Тем не менее, в прошлом туре клуб потерпел разгром на выезде от «Ромы» (2:5).
«Наполи»
Перед эти поединком «Наполи» провел блестящую игру в чемпионате Италии, разгромив в родных стенах «Аталанту» со счетом 4:1, забив все свои голы еще до перерыва.
Эта виктория стала для неаполитанцев третьей в сезоне. Они также еще обыграли 2:0 в гостях «Парму» и 6:0 на своей территории «Дженоа».
Единственная неудача было в новом сезоне с «голубыми» из-за коронавируса. Коллектив не отправился на поединок с «Ювентусом» и получил техническое поражение — 0:3.
Теперь после четырех туров «адзурри» занимают четвертую строчку с восемью очками. Тем не менее, перед грядущим матчем они проиграли дома АЗ (0:1) в Лиге Европы.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30.
Успех хозяев поля оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 6,50.
Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов за 2,75. 0