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    Удержится ли «Наполи» в топ-4?

    «Беневенто» — «Наполи». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Беневенто» — «Наполи»
    «Наполи» набрал восемь очков
    В воскресенье, 25 октября, «Беневенто» в 5-м туре итальянской Серии А на стадионе «Чиро Вигорито» примет «Наполи». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Беневенто» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Октября 2020 года
    Беневенто
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    •  Беневенто 17:00 Наполи Наполи
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    «Беневенто»

    Команда, вышедшая из Серии В, за четыре тура главного чемпионата страны заработала шесть очков. Сейчас она находится на 10-й строчке в таблице.

    В дебютной встрече в рамках Серии А подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).

    В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 числа текущего месяца «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).

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    Тем не менее, в прошлом туре клуб потерпел разгром на выезде от «Ромы» (2:5).

    «Наполи»

    Перед эти поединком «Наполи» провел блестящую игру в чемпионате Италии, разгромив в родных стенах «Аталанту» со счетом 4:1, забив все свои голы еще до перерыва.

    Эта виктория стала для неаполитанцев третьей в сезоне. Они также еще обыграли 2:0 в гостях «Парму» и 6:0 на своей территории «Дженоа».

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  • 22/10/2020

    • Единственная неудача было в новом сезоне с «голубыми» из-за коронавируса. Коллектив не отправился на поединок с «Ювентусом» и получил техническое поражение — 0:3.

    Теперь после четырех туров «адзурри» занимают четвертую строчку с восемью очками. Тем не менее, перед грядущим матчем они проиграли дома АЗ (0:1) в Лиге Европы.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов за 2,75. 0

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    «Беневенто» — «Наполи». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии 25 октября 2020 года. Прогноз на «Беневенто» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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