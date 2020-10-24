Севилья — Эйбар: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 19:30 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Эйбар» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Эйбар». Коэффициент ставки — 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Эйбар»).

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