«Севилья» — «Эйбар». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Испании 24 октября 2020 года

«Севилья» встретится на своем поле с «Эйбаром» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч состоится 24 октября, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Эйбар».

«Севилья»

На старте нового сезона «Севилью» ожидала битва за Суперкубок УЕФА против «Баварии». В этом матче подопечные Юлена Лопетеги выглядели очень достойно, но уступили мюнхенцам на 104-й минуте овертайма (1:2).

После поражения от «Баварии» испанская команда переиграла «Кадис» в стартовом туре Примеры (3:1). Далее была еще одна победа в чемпионате над «Леванте» дома (1:0).

А 4 октября «Севилья» отправилась в гости к «Барселоне», с которой расписала мировую (1:1). В шестом туре Ла Лиги коллектив Лопетеги уступил «Гранаде» (0:1).

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На сегодня «рохибланкос» идут на 10-й строчке Примеры с семью очками. Посреди недели они добыли ничью с «Челси» (0:0) на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Эйбар»

По итогам прошлого сезона «Эйбар» занял в Ла Лиге 14-е место. Для скромного клуба из городка с населением около 30 тысяч человек это очень даже неплохой результат.

В первом туре нового сезона команда разошлась миром с «Сельтой» (0:0) дома. Во втором — она проиграла на выезде «Вильярреалу» (1:2), что продлило серию без побед до пяти матчей.

Серия поражений охватила и следующий тур, в котором баски уступили дома «Эльче» (0:1). И только в позапрошлом матче чемпионата им удалось победить — «Вальядолид» (2:1) в гостях.

В прошлом туре Примеры коллектив сыграл вничью с «Осасуной» (0:0) на своем поле. Теперь он занимает 15 позицию с пятью очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка на матч — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20. 0