Миятович: Я давно не видел такого «Реала»

Предраг Миятович
globallookpress.com
«Я давно не видел, чтобы "Реал" был так слаб. Команда провалила уже два матча подряд — на выходных было поражение от "Кадиса" в чемпионате.
"Реал" неудачно стартовал в Лиге чемпионов и отыграть эти три очка будет непросто. Вы всегда рассчитываете на победу дома, но в последних играх команда "достигает" совсем другого результата.
Этот год нетипичный для "Реала2. Возможно, все еще можно исправить, но имидж команды сильно пострадал", — цитирует Миятовича Todomercadoweb.
В следующем туре "Шахтер" на своем поле примет "Интер", а "Реал" отправится в Менхенгладбах к "Боруссии". 0