Миятович: Я давно не видел такого «Реала»

Бывший нападающийпрокомментировал поражение «сливочных» от(2:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я давно не видел, чтобы "Реал" был так слаб. Команда провалила уже два матча подряд — на выходных было поражение от "Кадиса" в чемпионате.

"Реал" неудачно стартовал в Лиге чемпионов и отыграть эти три очка будет непросто. Вы всегда рассчитываете на победу дома, но в последних играх команда "достигает" совсем другого результата.

Этот год нетипичный для "Реала2. Возможно, все еще можно исправить, но имидж команды сильно пострадал", — цитирует Миятовича Todomercadoweb.

В следующем туре "Шахтер" на своем поле примет "Интер", а "Реал" отправится в Менхенгладбах к "Боруссии". 0