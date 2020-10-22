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    Миятович: Я давно не видел такого «Реала»

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    Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович прокомментировал поражение «сливочных» от «Шахтера» (2:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Предраг Миятович
    Предраг Миятович

    «Я давно не видел, чтобы "Реал" был так слаб. Команда провалила уже два матча подряд — на выходных было поражение от "Кадиса" в чемпионате.

    "Реал" неудачно стартовал в Лиге чемпионов и отыграть эти три очка будет непросто. Вы всегда рассчитываете на победу дома, но в последних играх команда "достигает" совсем другого результата.

    Этот год нетипичный для "Реала2. Возможно, все еще можно исправить, но имидж команды сильно пострадал", — цитирует Миятовича Todomercadoweb.

    В следующем туре "Шахтер" на своем поле примет "Интер", а "Реал" отправится в Менхенгладбах к "Боруссии". 0

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